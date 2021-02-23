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تقرير مصور يكشف العلاقات المشبوهة بين "إخوان اليمن" وأردوغان

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القاهرة - سامية سيد - كشف وثائق نشرها موقع نورديك مونيتور السويدي، جانب من العلاقات المشبوهة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ،وإخوان اليمن، من أجل تفتيت المنطقة وزعزعة استقرارها ، وبحسب ما ذكر الموقع، أن أردوغان ، كلف مستشاره العسكرى عدنان تان ريفردي ، بالتوجه الى اليمن ، والتنسيق مع القيادي في حزب الإصلاح اليمني الإخواني عبدالمجيد الزنداني . 

 

وبحسب ما ذكرت الوثائق ،أن ريفردى اتفق مع "الزنداني" على أن الأخير يعمل لصالح أردوغان ، في المنظمة شبه العسكرية "سادات"، ويدعم برنامجه في اختراق الدول العربية المجاورة لليمن تحت غطاء ديني، والتمهيد لفكرة الخلافة الإسلامية. 

 

وفى ذات السياق تناول تقرير مصور أعدته مؤسسة ماعت ، عن دعم أردوغان للجانب الإخواني في اليمن عسكريًا ولوجستيًا، وتوفير ملاذات آمنة للقيادات الإخوانية فى الأراضى التركية .

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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