أجهزة المدن أسوأ من المحليات.. برلمانيون يطالبون بإحالة الموظفين الفاسدين إلى القضاء العسكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

طالب النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة والدقي، بإحالة أي موظف أو مسؤول مخالف في الوحدات المحلية إلى القضاء العسكري، قائلًا: "لو موظف مخالف اتحال إلى المحكمة العسكرية كله هيتعدل، وسيتم القضاء على الفساد والتجاوزات".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المهندس أحمد السجيني؛ لاستكمال مناقشة بيان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الذي ألقاه أمام المجلس بشأن خطة عمل قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية والمنوط به مكافحة الفساد بأجهزة ووحدات الإدارة المحلية.

وتحدث النائب زكي عباس عن مشكلة في شارع السودان؛ بسبب الحفر وإعادة الرصف، موضحًا أن "السن" الذي يتم وضعه تحت طبقة الأسفلت، اتضح بعد تحليل عينة منه أنه غير مطابق للمواصفات، واصفًا الأمر بـ"الكارثة".

وتابع عباس: "أبلغت محافظ الجيزة بالأمر، وعندما أبلغته انزعج، وخاطب المسؤول المختص.. وطالبت بحل مشكلة شارع همدان بالجيزة".

وعقب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قائلًا: "عايزين نعرف من قطاع التفتيش بوزارة التنمية المحلية، الإجراء الذي قام به المحافظ، وسنقوم بصفتَي نائب مع بعض نواب الجيزة، بزيارة ميدانية إلى شارع السودان؛ لرصد الموقف على أرض الواقع، خصوصًا أننا تلقينا العديد من الشكاوى من المواطنين بخصوصه".

ومن جانبه، طالب النائب عمرو رشدي، بتفعيل الدور الرقابي لقطاع التفتيش والمتابعة بوزارة التنمية المحلية، قائلًا: "أنا مش ملاحظ إن فيه مرور مفاجئ في المحليات بنسبة 53% زي ما قال ممثل قطاع التفتيش، والمسؤولون في المحليات لا يشعرون بهيبة قطاع التفتيش، ونريد معرفة رؤية الوزارة وخطة القطاع".

وقال إيهاب منصور، عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة: "المواطن فريسة في المحليات وأجهزة المدن الجديدة، ولازم يتم الميكنة؛ لحل العديد من المشكلات".

وتابع منصور: "توجد جهتان لهما دور في الضبطية القضائية، قطاع التفتيش، ونقابة المهندسين، ومستعد في نقابة المهندسين بالجيزة التعاون مع قطاع التفتيش في هذا الأمر، ويجب أن يقدم قطاع التفتيش رؤية ودراسة لزيادة عدد العاملين بقطاع التفتيش؛ لتمكينه من أداء دوره".

وعقب المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، قائلًا: "أجهزة المدن الجديدة أصبحت أسوأ من المحليات، نتحدث عن مكافحة الفساد، والإصلاح في الجهاز الإداري، ولا بد من تفعيل دور قطاع التفتيش بقوة".

بينما قال النائب محمود البرعي: "عندي في الباجور في محافظة المنوفية، شبهة إهدار مال عام في رد الشيء لأصله في الطرق"، مطالبًا باتخاذ قرار في هذا الموضوع.