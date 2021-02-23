أول اجتماع.. الإمارات وقطر تبحثان آليات تنفيذ المصالحة

جدة - عبدالحي حسين - أجرت الإمارات وقطر، اليوم الاثنين، مباحثات في الكويت، حول “الآليات، والإجراءات المشتركة لتنفيذ “بيان العلا”، الخاص بالمصالحة الخليجية.

وفي 5 يناير الماضي، صدر بيان “العلا” عن القمة الخليجية الـ41 في مدينة العلا، شمال غربي السعودية، معلنا نهاية أزمة خليجية حادة، اندلعت في 5 يونيو 2017، بين قطر، وكل من السعودية، والإمارات والبحرين، ومصر.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام” أن وفدين رسميين من الإمارات، وقطر التقيا في الكويت، اليوم، في أول اجتماع بين الجانبين لمتابعة “بيان العلا”.

وأضاف المصدر ذاته أن الجانبين ناقشا “الآليات، والإجراءات المشتركة لتنفيذ بيان العلا”، وأكدا “أهمية المحافظة على اللحمة الخليجية، وتطوير العمل الخليجي المشترك بما يحقق مصلحة دول مجلس التعاون، ومواطنيها، وتحقيق الاستقرار، والازدهار في المنطقة”، وفق الوكالة.

وتابعت الوكالة نفسها أن الجانبين تقدما بـ”الشكر، والتقدير” لأمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، على “المساعي الثمينة (الوساطة)، التي بذلتها الكويت في رأب الصدع، ودعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى استضافتها للاجتماع الأول بين الدولتين”.

وكانت كل من السعودية، والإمارات، ومصر، والبحرين قد قطعت علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا بريا، وجويا، وبحريا، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة، معتبرة إياه “محاولة للنيل من سيادتها، وقرارها المستقل”.