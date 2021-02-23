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محمد الفلاح - البيت الأبيض: تهديدات إيران برفع التخصيب لن تغير من موقفنا تجاهها

الثلاثاء 23 فبراير 2021

قال البيت الأبيض، مساء الاثنين، في مؤتمرٍ صحفي، رداً على تصريحات طهران الأخيرة: "لن نرفع العقوبات عن إيران قبل نتائج الحوار معها، وتصريحات مرشد إيران لرفع التخصيب لن تغير من موقفنا تجاه إيران".



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي: "لن نتخذ خطوات إضافية بشأن الاتفاق النووي وننتظر المباحثات المقررة ضمن مجموعة الدول الموقعة عليه".

وأضافت: "بيان الاتحاد الأوروبي يدعو للانخراط في مشاورات دبلوماسية ولننتظر ردَّ الإيرانيين على هذه الدعوة".

وتابعت ساكي القول: "سياستنا تجاه إيران ينبغي أن تكون محل إجماع داخلي وسنتشاور مع الكونغرس بشأن خطواتنا المقبلة".

وبحسب ساكي فإن "الدبلوماسية هي السبيل لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، لكن اتخاذ خطوات خارج هذا الإطار خيار مطروح".

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، قد قالت للصحافيين، الجمعة، إن الولايات المتحدة لا تخطط لرفع العقوبات المفروضة على إيران قبل الانضمام لمحادثات مع أوروبا بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وفي كلمة للصحافيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية في الوقت الذي توجه فيه الرئيس جو بايدن لولاية ميشيغان، قالت ساكي "لا توجد خطة لاتخاذ خطوات إضافية" بشأن إيران قبل إجراء "الحوار الدبلوماسي".

إلى ذلك، دعا الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى ضرورة التصدي لتصرفات إيران المزعزعة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار

وأكد بايدن، الجمعة، في مؤتمر ميونيخ للأمن المنعقد عبر الإنترنت أن على الولايات المتحدة العمل مع القوى الكبرى في العالم للتعامل مع أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار. وقال إن إدارته "مستعدة لإعادة الانخراط في المفاوضات" مع مجلس الأمن الدولي بشأن برنامج طهران النووي.

كما أوضح: "علينا أن نتعامل مع أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في أنحاء الشرق الأوسط. سنعمل مع شركائنا الأوروبيين وغيرهم بينما نمضي قدماً". وأضاف: "نسعى لإعادة تفعيل آلية 5+1 للتفاوض مع إيران".

إلى ذلك حضّ الرئيس الأميركي حلفاء بلاده على العمل معاً لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية الصينية، قائلاً: "علينا الاستعداد معاً لمنافسة استراتيجية بعيدة الأمد من الصين... علينا ضمان أن تتم مشاركة فوائد النمو بشكل واسع وبالتساوي، ليس من قبل البعض فقط. يمكننا مواجهة انتهاكات الحكومة الصينية الاقتصادية والإكراه وتقويض أسس النظام الاقتصادي العالمي".

كما اتهم روسيا بـ"مهاجمة ديمقراطيتنا" بينما أعرب عن عزم واشنطن "استعادة" ثقة أوروبا وحذر في الأثناء من "العودة إلى تكتلات الحرب الباردة الجامدة".

استعادة ثقة الأوروبيين

كذلك أكد بايدن عزمه على "استعادة" ثقة الأوروبيين، مضيفاً أنها "ليست مسألة الشرق ضد الغرب.. لا يمكننا وعلينا ألا نعود... إلى تكتلات الحرب الباردة الجامدة".

وتعهد بـ"عودة" التحالف بين ضفتي الأطلسي، قائلاً: "أتحدث إليكم اليوم كرئيس للولايات المتحدة، في بداية إدارتي، وأبعث برسالة واضحة إلى العالم: الولايات المتحدة عادت، لقد عاد التحالف العابر للأطلسي".

كما كشف أن الولايات المتحدة ملتزمة تماماً بحلف شمال الأطلسي، ومبدأ أن أي هجوم على عضو واحد في الحلف هو هجوم على الجميع. وأكد أن "الولايات المتحدة ملتزمة تماماً بتحالفها مع حلف شمال الأطلسي، وأرحب باستثماركم في القدرات العسكرية التي تمكن دفاعاتنا المشتركة".