شكرا لقرائتكم خبر عن النيجر تمدد حالة الطوارئ في مناطق تفشي كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قررت حكومة النيجر اليوم تمديد حالة الطوارئ السارية في مقاطعتي باليارا وكولو بمنطقة تيلابيري غرب البلاد لمدة ثلاثة أشهر إضافية.

وأوضحت الحكومة النيجرية أن الأوضاع الأمنية في هذه المناطق ما زالت هشة، مشيرةً إلى أن فرض حالة الطوارئ إجراء استثنائي يهدف إلى منح قوات الدفاع والأمن الصلاحيات اللازمة لتمكينها من ضمان النظام والأمن للأشخاص والممتلكات.

وفرضت الحكومة حالة الطوارئ في هذه المناطق منذ أغسطس الماضي بعد الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة عمال إغاثة فرنسيين ونيجيريين ومددتها كل ثلاثة.