واشنطن: حل الدولتين الأفضل لتسوية الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء الإثنين، أن حل الدولتين هو الأفضل لمستقبل إسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن أنتوني بلينكن، أبلغ نظيره الإسرائيلي أن حل الدولتين للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني هو الأفضل.

وأشارت إلى أن بلينكن أكد لنظيره جابي أشكينازي في اتصال هاتفي، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تؤمن "بأن حل الدولتين هو أفضل سبيل لضمان مستقبل إسرائيل كدولة ديمقراطية تعيش في سلام، إلى جانب دولة فلسطينية قابلة للحياة وديمقراطية".

وكانت إدارة بايدن أعلنت في نهاية يناير الماضي، استراتيجية قائمة على حل الدولتين للسلام في الشرق الأوسط.

وجاء على لسان كيلي كرافت، الممثلة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، أن سياسة بايدن "ستكون دعم حل متفق عليه لوجود دولتين، حيث تعيش إسرائيل في سلام وأمان إلى جانب دولة فلسطينية تنعم بمقومات البقاء".

وأضافت أن واشنطن ستحث إسرائيل والفلسطينيين على "تجنب خطوات أحادية تجعل حل الدولتين أكثر صعوبة".

وأشارت إلى أن واشنطن ستستمر في حث بلدان أخرى على عقد اتفاقيات سلام مع إسرائيل ولا ترى بديلًا عن السلام الفلسطيني الإسرائيلي.