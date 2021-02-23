شكرا لقرائتكم خبر عن لمنع تسلل «داعش»..إجراءات أمنية مشددة لحماية بغداد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشف تقرير عراقي وجود «أوكار سرية» وخلايا نائمة لتنظيم «داعش» في ريف بغداد، محذراً من أن هذه العناصر تحاول التسلل إلى العاصمة لتنفيذ عمليات انتحارية. وقال مسؤول أمني بارز إن جهاز مكافحة الإرهاب قدم تقريراً مفصلاً للقيادة العامة للقوات المسلحة تناول الوضع الأمني في محيط بغداد.

وأضاف المسؤول -الذي رفض ذكر اسمه- لـ "الخليج 365"، أن القيادة العامة للقوات المسلحة وبالتنسيق مع بقية الأجهزة الأمنية وسلاح الطيران أعدوا خططاً محكمة لتمشيط مناطق بغداد بحثاً عن خلايا داعش، مؤكداً أن تعليمات مشددة صدرت لحماية مناطق حزام العاصمة من عمليات التسلل.

من جانبه، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب علي الغانمي، صحة ما كشف عنه المسؤول الأمني، محذراً من أن التنظيم الإرهابي لديه أوكار سرية في ريف العاصمة، بحسب معلومات استخبارية، واعتبر أن عملية قتل 5 إرهابيين بينهم قيادي بارز في التنظيم بمنطقة الطارمية قبل أيام أسهمت في إحباط مخطط إرهابي لاستهداف المدنيين. وأضاف الغانمي في تصريح أمس (الإثنين)، أن العديد من قادة وإرهابيي داعش قتلوا في مناطق أطراف بغداد الريفية، ما يدل على أن هناك خلايا نائمة تحاول العبث بالأمن والاستقرار.

في غضون ذلك، نفذ التحالف الدولي ضد داعش، 8 ضربات في كركوك أدت لمقتل 7 من عناصره. وعثرت القوات العراقية على حزامين ناسفين ومخازن للأسلحة والأعتدة الخفيفة.