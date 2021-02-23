شكرا لقرائتكم خبر عن انقلابيو ميانمار يهددون بقتل المحتجين.. وواشنطن تتوعدهم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - هدد المجلس العسكري الانقلابي في ميانمار المحتجين بالموت، فيما أعلن وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن أمس (الإثنين) أن بلاده ستواصل اتخاذ إجراءات حازمة ضد أولئك الذين يرتكبون أعمال عنف بحق الشعب الذي يطالب باستعادة حكومته المنتخبة ديموقراطياً. وقال في تغريدات على حسابه في تويتر: «نحن نقف مع شعب ميانمار».وأغلقت المتاجر والأسواق في ميانمار أبوابها في إضراب عام تمت الدعوة إليه رفضا للانقلاب العسكري، في حين خرجت مظاهرات في العديد من البلدات والمدن، وتجمع آلاف الأشخاص في حي باهان بمدينة يانغون، وجلسوا على الطريق رافعين لافتات دعما لمستشارة الدولة أونغ سان سوتشي الموقوفة من دون إمكانية الاتصال مع أي طرف منذ الانقلاب بداية الشهر الجاري.

وحذر الانقلابيون في بيان لهم من أي محاولة لتحريض الناس على التمرد والفوضى، مؤكدين أن المواجهة ستؤدي لسقوط مزيد من القتلى.