شكرا لقرائتكم خبر عن «سناب» تبلغ 100 مليار دولار.. ضعف قيمتها قبل 4 أشهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغت القيمة السوقية لشركة «سناب» لفترة وجيزة 100 مليار دولار لأول مرة بعد زيادة الاستخدام وانتعاش سوق الإعلانات الرقمية. وارتفع سهم الشركة المالكة لتطبيق «سناب شات» Snapchat بما يصل إلى 3% الاثنين بعد تغيير في تقييم «مورجان ستانلي»، قائلاً إن الشركة مستعدة لنمو أسرع من المتوقع في عدد المشاركات والإيرادات والربحية.

وتخلى السهم في وقت لاحق عن المكاسب وسط بيع واسع النطاق لأسهم شركات التكنولوجيا. وأغلق سهم Snap على انخفاض 3.2% لكن السهم تضاعف منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2020.

وشهدت شركات وسائل التواصل الاجتماعي ارتفاعاً قوياً في إيراداتها حيث أمضى المستهلكون في المنزل وقتاً أطول على منصاتهم، وانتعش الإنفاق على الإعلانات الرقمية.

وارتفع عدد المستخدمين النشطين يوميا في سناب تشات إلى 265 مليونًا في الربع الرابع، بزيادة 22% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وتوقعت الشركة التي يقع مقرها في سانتا مونيكا بكاليفورنيا تسارع نمو الإيرادات هذا العام بعد قفزة 46% في عام 2020. (بلومبيرج)