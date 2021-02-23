شكرا لقرائتكم خبر عن هـيئـة مكتـب «استشـاري الـشارقـة» تـطلـع عـلـى خـططهـا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أكد علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على دور المجلس وحرصه من خلال مواصلة أعماله على استهداف تعزيز مختلف الخدمات التي تقدمها الدوائر والجهات العاملة في إمارة الشارقة وتلمس احتياجات المجتمع والعمل على تلبيتها من خلال أعمال المجلس ولجانه وطرحها في جلسات المجلس العامة واللجان وإدراجها في التوصيات بما يعمل ويصب في توفير سبل الارتقاء والنماء والحياة الأسرية المستقرة والهانئة لكافة أفراد المجتمع.

وأشار إلى أن المجلس يواصل عمله البرلماني من أجل غايات عليا مرتكزها خدمة مجتمع في جميع المجالات وفي طور ذلك يتابع كافة الموضوعات والقضايا التي تهم الشأن العام ويطرح لها الخطط والبرامج والأسئلة من خلال منظومة أعماله.

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الذي عقد صباح الإثنين في مقر المجلس في مدينة الشارقة لهيئة مكتب المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لأعمال المجلس ضمن دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر بعد أخذ كافة الاحتياطات والاحترازات من تداعيات فيروس كورونا.

وأشاد علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بما حققه المجلس من أعمال منذ بداية الدورة الحالية من جلسات ومناقشات وزيارات ولقاءات مع أطياف المجتمع.

خلال الاجتماع تمت مناقشة الموضوعات العامة التي سيتم مناقشتها خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر للمجلس الاستشاري وفق خطة عمل المجلس خلال الفترة المقبلة علاوة على الأسئلة البرلمانية التي تم الاطلاع عليها المقدمة من قبل أعضاء المجلس.