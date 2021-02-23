شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ملايين من «دبي الإسلامي» للجمعيــة الخيريــة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت جمعية دبي الخيرية عن تلقيها 3 ملايين درهم من بنك دبي الإسلامي لدعم مشروع «علاج مرضى الكلى»، ضمن الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين الطرفين، على أكثر من صعيد.

وقال أحمد مسمار أمين السر العام إن الجمعية خصصت العام الماضي 4 ملايين درهم لسداد تكلفة غسل كلى 131 مريضاً من دبي والإمارات الشمالية.

وأضاف: «أطلقنا مشروع توفير تكاليف غسل الكلى للمرضى ذوي الدخل المحدود في عام زايد 2017 بالتعاون والشراكة مع بنك دبي الإسلامي ضمن مساهماته في تقديم الخدمات المجتمعية إلى جانب الدعم والتبرع الذي تلقته الجمعية من أهل الخير والإحسان، للتخفيف عن هؤلاء المرضى ومساعدتهم في توفير تكاليف علاجهم».

وأكد استمرار الشراكة مع كل من مستشفى ثومبي في عجمان، والمستشفى التخصصي الكندي في دبي، لتقديم الخدمات الطبية للمستفيدين من المشروع بأسعار مخفضة تصل إلى نصف التكلفة في المستشفيات الأخرى.