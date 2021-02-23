شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامن النواب": مبادرة حياة كريمة بصمة للقيادة السياسية فى التطوير والتنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب عبد الهادى القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى، أن مبادرة حياة كريمة بصمة إنسانية للقيادة السياسية ، للوصول لمعظم المواطنين فى قرى الريف المصرى بعد أعوام من التهميش ، موضحا أن اللجنة ستضع خطة لتتبع مدى تنفيذ المبادرة على الأرض وقياس أثرها على المواطنين ، وتشمل زيارات ميدانية لأبرز القرى ولقاءات مع المحافظين وزيارات ميدانية.

وأوضح القصبى ، أن الوزارت المختصة استعرضت مع مجلس النواب، البرنامج الخاص بالمبادرة والذى سيساهم فى تخفيض نسب البطالة من خلال تشغيل مباشر فى عملية التطوير للقرية نفسها، كما أن التطوير سيتطلب إقامة مشروعات صغيرة فى مختلف المجالات وأيضا مشروعات ترتبط بطبيعة القرية ومن ثم رفع المستوى المعيشى للمواطنين .

ووصف رئيس لجنة التضامن الاجتماعى ، فى تصريحات صحفية ، مبادرة حياة كريمة ، بأنها مشروع مجتمعى غير مسبوق يسهم فى رفع مستوى المعيشة لمحدودى الدخل وتغيير شكل حياتهم للأفضل، مشيرًا إلى أن تلك المبادرة ستشمل برامج تدريبية لأهالى القرى الأكثر فقرا للخروج من دائرة الاحتياج والعوز إلى خلق أشخاص منتجة، واستثمار الطاقات البشرية ، مشددا على أن هناك رؤية جادة ورغبة حقيقية لتحقيق نقلة حضارية وإجتماعية واقتصادية فى مصر .