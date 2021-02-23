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حصيلة مركب الإسكندرية ترتفع لـ 10 غرقى ومصابين.. و4 توجيهات عاجلة من المحافظ

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محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن حصيلة مركب الغارق بمنطقة الجراري ببحيرة مريوط غربي المحافظة حتى الآن بلغ 5 قتلى و5 مصابين، بينهم أطفال وسيدات.

وأضاف المحافظ أن جميع من كانوا علي المركب من أسرة واحدة واستقلوا المركب للنزهة داخل إحدى الجزر بالبحيرة، لافتا إلى أنه جاري البحث عن مفقودين.

وأشار إلى أنه لم يجري حصر عدد المفقودين من جراء الحادث حتى الآن، قائلا:"نتواجد مع الأهالي لمتابعة أعمال الإنقاذ والبحث التي ستستمر علي سطح البحيرة حتي الفجر، وعقب الفجر سيتم البحث في أعماق البحيرة".

وأصدر المحافظ 4 توجيهات عاجلة تتضمن استمرار ٤ وحدات إنقاذ لانتشال الغرقي والمصابين، وتخصيص ٤ مستشفيات بمحيط الحادث لنقل المصابين إليها، وتوفير ٤ عربات اسعافات بموقع الحادث، بالإضافة إلى تواجد مديرية التضامن الاجتماعي وجميع الجهات المعنية لتوفير أى احتياجات في الحال.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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