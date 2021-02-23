كانوا في رحلة "زردة".. شاهد عيان يكشف سبب غرق مركب الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

كشف شاهد عيان تفاصيل حادث غرق مركب يقل نحو 19 شخصا بالملاحات ببحيرة مريوط غربي الإسكندرية، فيما يجري حصر عدد الضحايا.

وقال خميس، إن الضحايا، جميعهم من عائلة "مطيرد بحري"، بينهم سيدات وأطفال، وكانوا في رحلة ترفيهية يسميها البدو "زردة" بإحدى الجزر بالملاحات.

وأضاف خميس، أن الضحايا كانوا يستقلون مركب عبارة عن لانش – أكبر حجما من "الفلوكة" وذهبوا عصرا إلى الجزيرة وجرى نقلهم بالمركب على دفعتين في الذهاب.

وأشار إلى أن سائق المركب قاموا بتحميلهم دفعة واحدة أثناء عودتهم، ما تسبب في غرق المركب، قائلا:" بعض الضحايا كانوا صائمين وتناولوا إفطارهم على الجزيرة".

وأوضح شاهد العيان أن الناجين جرى إنقاذهم بمعرفة الأهالي والصيادين قبل وصول قوات الإنقاذ النهري، مشيرا إلى أن عدد المفقودين مازال مجهولا حتى الآن.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قال إنه جرى استخراج 5 جثث و3 مصابين حتى الآن من ضحايا المركب، فيما تواصل 4 وحدات إنقاذ نهري عمليات البحث عن مفقودين حتى الآن.

وأضاف المحافظ أن عدد المفقودين غير معروف حتى الآن، وجرى تجهيز 4 مستشفيات لاستقبال المصابين والضحايا، وتوجيه مديريات الصحة والتضامن الاجتماعي للانتقال إلى موقع الحادث.

كان اللواء محمود أبو عمرة، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من اللواء محمد عبد الوهاب، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد غرق مركب في الملاحات.

انتقلت قيادات مديرية أمن الإسكندرية وقوات إدارة الحماية المدنية "الإنقاذ النهري"، رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.