هل سيغرق الديمقراطيون هدف بايدن الأول

يتمتع الزعماء الديمقراطيون بديناميكية قوية إلى جانبهم بينما يستعد الكونجرس لأول تصويت له على مشروع قانون إغاثة الحزب بقيمة 1.9 تريليون دولار من COVID-19، ولكن هل التصويت سيفسد مبادرة الرئيس الجديد جو بايدن؟ الذي شرع في أول شهر من رئاسته باستعداده التام وسعيه لإثبات رئاسته وإلغاء إرث رئاسة دونالد ترمب.

حيث قام بالتخلص من الترمبية بأي طريقة ممكنة، عبر القيام بالعديد من التغييرات في بعض القرارات، كالهجرة والوباء والمزيد مع إعادة الانضمام إلى التحالفات الدولية ومحاولة طمأنة الحلفاء التاريخيين بأنه يمكن الاعتماد على الولايات المتحدة مرة أخرى.

نتائج التصويت

لا تزال الخلافات الداخلية بين الديمقراطيين حول قضايا مثل رفع الحد الأدنى للأجور، ومقدار المساعدات التي يجب تحويلها إلى حكومات الولايات والحكومات المحلية المتعثرة وما إذا كان سيتم تمديد إعانات البطالة الطارئة لمدة شهر إضافي.

ومع ذلك، مع تخطيط لجنة الميزانية في مجلس النواب للموافقة على الحزمة المكونة من 591 صفحة، الإثنين، يُظهر الديمقراطيون من جميع أطياف الحزب مؤشرات قليلة على استعدادهم لإحراج بايدن بهزيمة بارزة بعد شهر من رئاسته.

ولكن مثل هذه النكسة ستوجه ضربات مبكرة لكل من بايدن وزعيم الأغلبية الجديد في مجلس الشيوخ تشاك شومر، كما يمكن أن يجرح الديمقراطيين في الكونجرس بشكل عام من خلال المخاطرة بالتداعيات في انتخابات 2022 إذا فشلوا في الاتحاد بفعالية ضد أعداء واضحين مثل الوباء والاقتصاد المجمد.

فالقضية التي أثارت الانقسامات العميقة هي الدافع، إلى حد كبير من قبل التقدميين، لزيادة الحد الأدنى للأجور الفيدرالية إلى 15 دولارا للساعة على مدى خمس سنوات. دخل الحد الأدنى الحالي البالغ 7.25 دولارات حيز التنفيذ في عام 2009.

من المتوقع أن يؤدي مشروع قانون الإغاثة الشامل، بما في ذلك الحد الأدنى للأجور، إلى تصفية مجلس النواب، وعلى الأرجح مجلس الشيوخ أيضا.

الهجمات المتطرفة

سيظهر ميريك جارلاند، مرشح الرئيس جو بايدن لمنصب المدعي العام، في جلسة تأكيده متعهدا بإعطاء الأولوية للحقوق المدنية ومكافحة الهجمات المتطرفة وضمان بقاء وزارة العدل مستقلة سياسيا.

وسيمثل جارلاند، قاضي محكمة الاستئناف الفيدرالية الذي رفضه الجمهوريون للحصول على مقعد في المحكمة العليا في عام 2016، الإثنين، أمام اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يباشر عملية التثبيت بدعم من الحزبين.

وقد حصل ترشيح جارلاند على دعم عام على جانبي الممر السياسي، من أكثر من 150 مسؤولا سابقا في وزارة العدل- بما في ذلك المدعون العامون السابقون لوريتا لينش، ومايكل موكاسي، وألبرتو غونزاليس، إلى جانب 61 قاضيا فيدرالي سابقا. كما كتب آخرون، بمن فيهم ابنا المدعي العام السابق إدوارد ليفي، خطابات دعم إلى الكونجرس.