إيران تفشل في الخروج من القائمة السوداء لمجموعة FATF

أثار اقتراب عقد مجموعة العمل المالي (FATF) اجتماعها العام الافتراضي الأسبوع المقبل، قلق طهران لأنها ليست مدرجة رسميًا على جدول الأعمال، ولم تنجح مساعيها لإزالة اسمها من القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي.

حيث تعتبر هيئة المراقبة العالمية أن البلدان المدرجة في القائمة السوداء «غير متعاونة» في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML / CFT). وكانت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية قلقة بشأن ما تسميه «أوجه القصور الإستراتيجية» لإيران لأكثر من 14 عامًا.

ولا تأخذ مجموعة العمل المالي بعين الاعتبار امتثال إيران للاتفاق النووي عند تقييم امتثال طهران لخطة عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. حتى إذا أوقفت إيران انتهاكاتها للاتفاق النووي، فستحتاج طهران أيضًا إلى معالجة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال لإزالة اسمها من القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي.

عرقلة التمويل الإرهابي

أصبحت مشاريع القوانين التي تطلبها مجموعة العمل المالي موضوع جدالات ساخنة في إيران، حيث جادل معارضو مشاريع القوانين بأنهم سيعرقلون طريق إيران لتمويل وكلائها، مثل حزب الله، ويمنعون طهران من الالتفاف على العقوبات، كما أن رفض إقرار مشاريع القوانين هذه سيمنع طهران من استخدام النظام المالي العالمي وسيكون خطوة ذاتية.

وقد سعت إيران إلى هذا الإعفاء كطريقة لمواصلة تمويل حماس وحزب الله والمنظمات الإرهابية الأخرى حتى بعد الانضمام إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب.

في حين أكدت مجموعة العمل المالي مرارًا وتكرارًا أنه يجب على إيران إزالة هذا الإعفاء. وفي عام 2018، أقر البرلمان الإيراني، أو المجلس، مشاريع القوانين المطلوبة من مجموعة العمل المالي.

التشريعات

تطلب مجموعة العمل المالي من إيران، كجزء من خطة العمل، كما تفعل مع الدول الأخرى، تمرير تشريعين من شأنهما إلزام البلاد بالانضمام إلى اتفاقيتين.

الأولى هي الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب (CFT Convention)، والتي تهدف إلى تجريم تمويل الإرهاب وتعزيز التعاون بين الشرطة والقضاء لمنعه والتحقيق فيه والمعاقبة عليه.

والثانية، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (UNTOC، والمعروفة أيضًا باسم اتفاقية باليرمو)، وهي الصك الدولي الرئيسي في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

توثيق الانتهاكات

قامت وزارة الخزانة الأمريكية بتوثيق العديد من عمليات تمويل الإرهاب، ففي نوفمبر 2017، وثقت وزارة الخزانة لشبكة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي (IRGC-QF) عملية تزييف واسعة النطاق تدعم عمليات إيران في اليمن.

وفي مايو 2018، عينت وزارة الخزانة مسؤولين كبارًا في البنك المركزي الإيراني لتمويل الحرس الثوري الإيراني - فيلق القدس وحزب الله من خلال شبكة من الكيانات المالية، بما في ذلك بنك في العراق.

وصنفت في 2018 وزارة الخزانة شبكة نفط روسية إيرانية سهلت نقل النفط والأموال إلى نظام الأسد وحماس وحزب الله، تضمنت الشبكة البنك المركزي الإيراني، ومصرف سورية المركزي، وبنك مير بيزنس في روسيا.

وفي سبتمبر 2019، صنفت وزارة الخزانة البنك المركزي الإيراني لتمويله فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وحزب الله. حيث لا يقتصر دعم طهران للإرهاب على منطقة الشرق الأوسط، بل استخدمت طهران غسيل الأموال لدعم شبكتها الإرهابية في أوروبا.

في وقت سابق من هذا الشهر، حكمت محكمة في بلجيكا على أسد الله أسدي، الدبلوماسي الإيراني وعضو وزارة الاستخبارات الإيرانية، بالسجن لمدة 20 عامًا لمحاولته زرع قنبلة في تجمع في باريس لآلاف المعارضين والسياسيين الغربيين البارزين، بما في ذلك السفير بيل ريتشاردسون، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق لويس فريه، والسناتور السابق روبرت توريتشيلي، ورئيس الوزراء الكندي السابق ستيفن هاربر.

وأظهرت وثيقة قضائية أن طهران حولت مدفوعات بمئات الآلاف من الدولارات لعملاء متورطين في هذه العملية الإرهابية.

كيف تعاملت مجموعة العمل المالي مع إيران

2007

أعربت في أكتوبر لأول مرة عن مخاوفها بشأن نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إيران وحثت أعضاؤها على تطبيق تدابير العناية الواجبة المعززة عند التعامل مع إيران.

2008

ذكرت في أكتوبر أن المشاكل لا تزال قائمة، لذلك حثت الأعضاء على تعزيز الإجراءات الوقائية «لحماية قطاعاتهم المالية».

2009

حثت في فبراير أعضاءها على تطبيق إجراءات مضادة فعالة بالإضافة إلى العناية الواجبة المعززة لحماية أنظمتهم المالية من مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من التعامل مع إيران.

2016

علقت مجموعة العمل المالي الإجراءات المضادة ضد إيران لمدة 12 شهرًا، حتى فبراير 2020.

وأدت إعادة فرض هذه الإجراءات إلى زيادة عزلة إيران ماليًا، مما زاد من صعوبة إعادة اندماجها في النظام المالي العالمي.