قرصنة وإرهاب ميليشيا الحوثي للملاحة الدولية

لطالما قامت الميليشيا الإرهابية الحوثية، المدعومة من إيران بتهديدات وانتهاكات مستمرة للمصالح الدولية أبرزها: 2015 - تعرضت سفينة مساعدات إنسانية أممية لقصف مدفعي حوثي قبالة ميناء عدن. - استهدفت علانية مصالح القوى الكبرى وترفع شعار الموت لأمريكا. - تهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر. 2016 - استهدفت 3 سفن أمريكية بصواريخ إيرانية. - تعرضت كل من السفن الأمريكية «ميسون» و «بونس» و«نيتز» لصواريخ أرض من مناطق سيطرة الحوثيين. 2019 - في نوفمبر استهدفت سفينتين كوريتين واختطفت مواطنين كوريين قرب جزيرة كمران. - في ديسمبر أعلن التحالف الدولي إصابة سفينة شحن تجارية بلغم بحري ألقاة الحوثيون. 2020 - في نوفمبر استهدفت ناقلة نفط يونانية بزورق مفخخ، ولكن التحالف أحبط الهجوم.



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