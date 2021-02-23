Boeing توصي بإيقاف طائراتها ذات طراز 777- إس

أوصت شركة بوينج ‏الأمريكية لصناعة الطائرات، بأن تقوم شركات الطيران بإيقاف جميع طائراتها (777- إس)، بنوع المحرك الذي عانى من عطل كارثي فوق دنفر في نهاية هذا الأسبوع، حيث أمر المنظمون الأمريكيون شركة يونايتد إيرلاينز بتكثيف عمليات التفتيش على تلك الطائرات.

وقالت شركة (United Airlines) إنها ستسحب الطائرة مؤقتًا من الخدمة، بعد يوم من هبوط اضطراري لإحدى طائراتها بسبب انفجار محركها الأيمن بعد الإقلاع مباشرة في مطار دنفر الدولي، وقالت السلطات إنه لم يتم الإبلاغ عن إصابة أي من الركاب البالغ عددهم 231 راكبًا أو الطاقم المكون من 10 أفراد.

زيادة الفحص

ذكر مدير إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية ستيف ديكسون في بيان أنه بناءً على مراجعة أولية لبيانات السلامة، خلص المفتشون إلى أنه يجب زيادة فترة الفحص لشفرات المروحة المجوفة الفريدة لهذا الطراز من المحرك، والتي تستخدم فقط في طائرات بوينج (777 - إس).

وقال البيان إن هذا قد يعني على الأرجح أن بعض الطائرات ستعطل - وقالت بوينج إنه ينبغي أن يتم ذلك حتى تضع إدارة الطيران الفيدرالية نظام تفتيش.

في غضون ذلك، أمرت اليابان أيضًا بإخراج الطائرات من الخدمة، وفقًا لصحيفة المالية نيكاي، بينما قالت إن محركًا من نفس العائلة عانى من مشاكل في ديسمبر.

69 طائرة

ذكرت بوينج إن هناك 69 طائرة (777 - إس) مزودة بمحركات برات آند ويتني (4000-112) في الخدمة و59 أخرى في المخازن.

فـ(United Airlines) هي شركة الطيران الأمريكية الوحيدة التي تمتلك المحرك في أسطولها، وفقًا لإدارة الطيران الفيدرالية، ولديها 24 طائرة في الخدمة، كان لدى شركتي طيران يابانيتين 32 شركة أخرى في الخدمة.

وقالت بوينج في بيان «نعمل مع هؤلاء المنظمين وهم يتخذون إجراءات أثناء وجود هذه الطائرات على الأرض وتجري شركة برات آند ويتني المزيد من عمليات التفتيش»، قال صانع المحرك إنه يرسل فريقًا للعمل مع المحققين.

شركة Boeing

- الهبوط الاضطراري في نهاية الأسبوع الماضي هو أحدث مشكلة لشركة (Boeing)

- شهدت توقف طائراتها (737 Max) لأكثر من عام بعد حادثين مميتين في عام 2019

- بدأت الطائرات في العودة إلى السماء في أواخر العام الماضي

- ذكرت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة اليابانية إن محركًا من عائلة (PW4000) عانى من مشاكل غير محددة على متن طائرة بوينج (777-إس)

- ستتوقف الخطوط الجوية اليابانية وخطوط أول نيبون الجوية عن تشغيل 32 طائرة تمتلك ذات المحرك لطائرة بوينج (777 - إس)

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