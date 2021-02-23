ماكنزي لإيران : أوقفوا الاستفزازات

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل جروسي التوصل الى «حل مؤقت» يسمح للوكالة بمواصلة عمليات التفتيش في ايران، رغم بدء طهران تقليص عمل المفتشين الدوليين اعتبارا من الثلاثاء.

وكان البرلمان الإيراني الذي يهيمن عليه المحافظون، قد أقر قانونا في ديسمبر يلزم الحكومة بوقف العمل بالبروتوكول الإضافي وطرد مفتشي الوكالة.

في حين دعا قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط الجنرال كينيث ماكنزي في مقابلة مع وكالة فرانس برس إيران إلى الامتناع عن أي استفزاز.

وتتهم الولايات المتحدة إيران بزعزعة استقرار المنطقة من خلال الدعم المالي والعسكري للجماعات الموالية لها، خصوصا في العراق ولبنان واليمن.

كذلك ألقت واشنطن باللوم على الحرس الثوري الإيراني في تعطيل حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز الاستراتيجي في الخليج العام 2019، وهو الممر الذي يعبر من خلاله خمس إنتاج النفط العالمي يوميا.