بوكو حرام تقتل رئيس مركز اقتراع في النيجر

قتل متشددو «بوكو حرام» رئيس مركز اقتراع في منطقة «ديفا» بجنوب شرق النيجر المضطربة بعد قليل من إغلاق باب الاقتراع في جولة إعادة الانتخابات الرئاسية في البلاد، حسب ما أفاد به مسؤولون وكالة «فرانس برس» الاثنين. وقال موظف حكومي رفيع المستوى في «ديفا»، طلب عدم ذكر اسمه، إن الهجوم أسفر عن إصابة 9 موظفين آخرين. وأضاف مسؤول محلي لـ«فرانس برس» أن الضحايا هم من كبار موظفي مركز الاقتراع الذين عينتهم اللجنة الانتخابية في البلاد، ومندوبو المرشحين الرئاسيين محمد بازوم وماهاماني عثمان. وأوضح أن الهجوم وقع بالقرب من قرية «غارين-دوغو» قرب مدينة «ديفا» عندما كان موظفو الاقتراع ينقلون صناديقه وأوراق الانتخابات إلى مدينة «غويسكيرو»، لافتا إلى أن الجرحى يتلقون العلاج في مستشفى محلي. عانت منطقة «ديفا» هجمات متكررة نفذتها جماعة «بوكو حرام» والجماعات ذات الصلة منذ 2015، حينما خضع ذلك البلد الفقير في منطقة الساحل لحالة طوارئ.



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