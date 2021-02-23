احتجاجات ميانمار تتضخم بعد تهديد المجلس العسكري

وجه المجلس العسكري الحاكم تهديدًا مستترًا باستخدام القوة المميتة، مما زاد من احتمال وقوع اشتباكات كبيرة.

حيث تجمع المتظاهرون في أكبر مدينة في ميانمار الإثنين على الرغم من تهديد المجلس العسكري الحاكم باستخدام القوة المميتة ضد الأشخاص الذين ينضمون إلى إضراب عام ضد استيلاء الجيش على السلطة قبل ثلاثة أسابيع.

1000 متظاهر

تجمع أكثر من 1000 متظاهر بالقرب من السفارة الأمريكية في يانغون على الرغم من الحواجز التي تسد الطريق، لكنهم غادروا لتجنب المواجهة بعد وصول 20 شاحنة عسكرية مع شرطة مكافحة الشغب في مكان قريب.

واستمرت الاحتجاجات في أجزاء أخرى من المدينة، بما في ذلك بجوار Sule Pagoda، نقطة التجمع التقليدية.

وقد تم إغلاق المصانع وأماكن العمل والمتاجر في جميع أنحاء البلاد يوم الإثنين استجابة للدعوة إلى إضراب على مستوى البلاد. وامتدت الإغلاقات إلى العاصمة نايبيتاو.

وكان المجلس العسكري قد حذر من إضراب عام في إعلان عام ليلة الأحد على محطة تلفزيون إم آر تي في الحكومية.

وتبين أن المتظاهرين أثاروا تحريضهم على أعمال الشغب والفوضى في يوم 22 فبراير. قال النص الذي يظهر على الشاشة باللغة الإنجليزية، مكررا الإعلان المنطوق في بورما «المتظاهرون يحرضون الآن الناس، وخاصة المراهقين والشباب العاطفيين، على مسار المواجهة حيث سيعانون من خسائر في الأرواح».

كما ألقى بيان المجلس العسكري باللوم على المجرمين في أعمال عنف الاحتجاج السابقة، مما أدى إلى «رد أفراد قوات الأمن بإطلاق النار». وقتل ثلاثة متظاهرين بالرصاص.