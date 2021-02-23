التحالف الدولي يواصل استهداف داعش العراق

واصلت قوات التحالف الدولي ملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي، ضمن عملية «العزم الصلب» في العراق. وأوضح التحالف في بيان نشرته الحكومة البريطانية، أن طائرات التحالف، نفذت عددا من الغارات الجوية في منطقة «وادي الشاي» أسفرت عن مقتل اثنين من إرهابيي داعش وتدمير عدد من الكهوف. وأكد التحالف استمراره في دعم قوات الأمن العراقية، من خلال الغارات الدقيقة وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتقديم المشورة للعمليات القتالية.



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