الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية شرق الجوف

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

حررت قوات الجيش اليمني مواقع استراتيجية شرق مدينة «الحزم» بمحافظة الجوف.

وشن الجيش اليمني أمس، هجوماً من عدّة محاور تمكنوا خلاله من تحرير مساحات واسعة شمال «رغوان» و«الجدافر» باتجاه جبال «الأقشع».

وأكد مصدر عسكري، أن المعارك أسفرت عن سقوط العشرات من ميليشيات الحوثي بين قتيل وجريح، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات.

يشار إلى أن جبهة الجوف اشتعلت مؤخراً، بالتزامن مع هجوم واسع للميليشيات الحوثية، منذ أسبوعين، باتجاه محافظة مأرب المجاورة، لم تنل جراءه إلا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد أمام صمود الجيش ومقاتلي القبائل.