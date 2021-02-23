تونس.. أمين «اتحاد الشغل» يكشف عن تلقيه تهديدات بالقتل

ابوظبي - سيف اليزيد - شعبان بلال، وعبد الله أبو ضيف (القاهرة)

كشف الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، أكبر منظمة نقابية في تونس، عن تعرضه لتهديدات بالقتل بسبب موقف الاتحاد من أزمة شركة الخطوط التونسية، وخلافها الأخير مع شركة تركية.

وقال خبراء إن التهديدات بقتل أمين اتحاد الشغل جدية، وتأتي ضمن صراع سياسي حقيقي تشهده تونس، وتوقعوا وجود علاقة بين التهديدات وحركة «النهضة» التي تتخوف من سيناريو قلب الموازين في تونس. وأكد حازم القصوري، المحلل السياسي التونسي، أن هناك علاقة بين هذه التهديدات وحركة «النهضة» أو الأطراف القريبة منها التي تدافع عنها، مضيفاً أن لقاء الأمين العام للاتحاد العام التونسي مع نقابيين في شركة الطيران أقلق حركة النهضة باعتبار أن المديرة العامة للخطوط التونسية ألفة الحامدي التي تم إعفاؤها مدعومة من سمية الغنوشي.

وأشار لـ «الاتحاد» إلى أن التطورات الأخيرة من التلويح لإجراء انتخابات مبكرة، وكذلك التطورات الأخيرة في الملفات الجزائرية والليبية، لافتاً إلى أن تخوف حركة النهضة من قلب الموازين في تونس، في ظل مخاض التغير السياسي في المنطقة.