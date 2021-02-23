لبنان يرصد 1541 إصابة و47 وفاة بكورونا في 24 ساعة

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أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان، الاثنين، أن مصالحها رصدت 1541 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على مدى الأربع والعشرين ساعة المنصرمة.

ويرفع هذا العدد مجموع الإصابات المسجلة رسميا بالفيروس المسبب لمرض كوفيد-19 في لبنان حتى الاثنين إلى 356597.

ورغم أن عدد الحالات المسجلة يوميا ما يزال مرتفعاً، فإنه يشكل انخفاضا ملحوظا عن الأعداد المسجلة في بداية شهر يناير الماضي.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى 4387 بعد تسجيل 47 وفاة جديدة، بحسب التقرير اليومي لوزارة الصحة حول مستجدات فيروس كورونا.

وبدأت الاثنين المرحلة الثانية من الرفع التدريجي للإغلاق العام بعد المرحلة الأولى التي استمرت أسبوعين.

كما شملت المرحلة الثانية فتح محلات بيع المستلزمات الزراعية ومحلات بيع الزهور وأعمال البناء والملاعب الرياضية إضافةً إلى المصانع كافة بنسبة 50 بالمئة، باستثناء مصانع الأدوية بنسبة 60 بالمئة، والمصارف بنسبة 50 بالمئة.

وبدأت في 14 فبراير الحالي حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في لبنان.