فرنسا: الموقف المتعلق ببرنامج إيران النووي “مقلق”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 فبراير 2021 01:13 صباحاً - منذ ساعتين

قالت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الاثنين إن الوزير جان إيف لودريان أبلغ نظراءه بالاتحاد الأوروبي خلال اجتماع في بروكسل أن الموقف المتعلق ببرنامج إيران النووي “مقلق”

وطالب الأوروبيون في ختام اجتماع لهم في بروكسل برفع العقوبات عن إيران، في حين أكدت واشنطن أنها ستسعى لتعزيز الاتفاق النووي، وبالتوازي مع ذلك أثار اتفاق مؤقت وقّعته طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية معارضة داخلية في إيران.

وقال مسؤول السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه من أجل تحقيق تقدم في الملف النووي الإيراني، فإن هناك حاجة للتطبيق الكامل للاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015، سواء ما يتعلق بالالتزام بمقتضيات الاتفاق أو برفع العقوبات.

كما أكد بوريل، في ختام اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين تضمن لقاء بوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ضرورة التزام إيران ببنود الاتفاق.

وكشف بوريل عن وجود اتصالات دبلوماسية مكثفة تجري هذه الأيام، وتشمل الولايات المتحدة، وقال إنه بوصفه منسقا للاتفاق من واجبه توفير مجال للدبلوماسية وإيجاد الحلول، وهو ما يجري العمل عليه حاليا، معربا عن أمله في أن يتحوّل ما يجري حاليا إلى خبر خلال الأيام القادمة.

من جهته، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن من مصلحة إيران تغيير نهجها قبل أن يتضرر الاتفاق النووي بشكل لا يمكن إصلاحه.

وأضاف ماس أن الأطراف الدولية تتوقع من إيران التزاما وتعاونا وشفافية كاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.