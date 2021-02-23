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إريك ترامب يحمل إدارة بايدن مسؤولية العاصفة الثلجية التي تضرب تكساس

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - حمل إريك ترامب، نجل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، سياسات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن "غير المنطقية" مسؤولية العاصفة الثلجية وفقدان الكهرباء في ولاية تكساس.

وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" اليوم الاثنين، اعتبر ترامب الابن أن تصرفات بايدن منذ تولي منصبه في 20 يناير "تجعل الناس يفتقدون والده"، قائلا: "أعتقد أن بايدن كل يوم يجعل الناس يفتقدون دونالد ترامب أكثر، خصوصا عندما نرى بعض هذه السياسات غير المنطقية والتي تدمر الوظائف والصناعات، والتي تتسبب في تجميد تكساس وانقطاع الطاقة الكهربائية".

كما تطرق إريك إلى ما يخبئه المستقبل لوالده وللحزب الجمهوري، مشيرا إلى أن "هناك 75 إلى 80 مليون شخص سيتبعون والدي حتى نهاية الأرض وهم يحبونه لأنه ليس سياسي تقليدي".

وأضاف: " لا شك في أنه سيلعب دورا محوريا في السياسة لفترة طويلة جدا وأنه مستقبل الحزب الجمهوري بصورته المحدثة".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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