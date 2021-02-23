شكرا لقرائتكم خبر عن بدء مراسم تشييع جنازة النائب السابق محمد العقاد وسط حضور المئات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل مراسم جنازة النائب البرلمانى السابق محمد العقاد من مسجد الشرطة بالسادس من أكتوبر وسط حضور عدد كبير من الشخصيات العامة وأهل الراحل.

وتتقدم أسرة الخليج 365، بخالص العزاء لأسرة النائب محمد العقاد، عضو مجلس النواب السابق عن دائرة مصر القديمة والمنيل، والذى وافته المنية صباح اليوم الاثنين، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وتتقدم أسرة تحرير ”الخليج 365” بخالص العزاء لأسرة الراحل، متمنين أن يتغمده الله بواسع رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

يذكر أن النائب محمد العقاد، هو زوج الإعلامية رنا القصاص، الذى انضمت إلى فريق تقديم برنامج ست الحسن، عبر قناة ON E، في عام 2017، حيث ظهرت لأول مرة مع الإعلامية شريهان أبو الحسن وكارين فهمى.