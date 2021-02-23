شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل نظام البصمة بهدف تحقيق الانضباط الإدارى فى الوحدات المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الإدارات المحلية بالمحافظات لتحقيق الانضباط الإدارى فى الوحدات المحلية.

كما تقوم الإدارات المحلية فى المحافظات بإزالة التعديات ومخالفات البناء، والالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ قرارات الإزالة دون انتظار الدراسات الأمنية، والعمل علي إزالة المخالفات في المهد، والتنبيه علي الإدارات الهندسية، بشأن إنشاء سجل المرور كونه وثيقة رسمية يسجل بها نتيجة المرور وما اتخذ من إجراءات طبقا لنص المادة 135 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الخاصة بسجل الأحوال.