شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل البرلمان" تناقش غدًا ملف التصالح فى مخالفات البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة النقل بمجلس النواب، اجتماعين غدا الثلاثاء، برئاسة النائب علاء عابد، لدراسة الموضوعات التى تخص اللجنة.

الجدير بالذكر أن الحكومة ذكرت أن من تقدموا بطلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء بلغ 2.7 مليون مواطن والحصيلة المالية بلغت 16.8 مليار جنيه، و60% من حصيلة التصالح ستوجه لصالح المشروعات التنموية فضلا عن مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب بالمحافظات و39% لخزينة الدولة، و1% إثابة للعاملين.

وقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء الهدف منه إصلاح ما أفسده الزمن، أن كل وحدة تقدم صاحبها بطلب تصالح سيكون له رقم قومى، ومن لم يتقدم للتصالح لن يكون لوحدته رقم وبالتالى لن يستطيع التعامل على الوحدة مع الدولة أو توريثها أو التعامل عليها بالبيع والشراء.

كما تعقد اللجنة اجتماع يوم الأربعاء المقبل، لدراسة الموضوعات التى تخص اللجنة.