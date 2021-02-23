شكرا لقرائتكم خبر عن توصية برلمانية بتوسيع التسويق لـ"مشروعك" لتعريف الشباب بالمبادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بالتسويق لمبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية (مشروعك) التي تستهدف تمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للحد من البطالة وخلق فرص عمل للشباب.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، مساء اليوم، لاستكمال مناقشة بيان وزير التنمية المحلية الذي ألقاه أمام المجلس، وما اتخذه المجلس من قرار بإحالته إلى لجنة الإدارة المحلية، والمناقشات التي دارت حوله بالجلسة العامة، بشأن حزم التمويل والقروض المقدمة من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك) للمواطنين.

وطالب النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، المهندس ياسر عبد الوهاب ، المشرف العام علي "مشروعك" بـ "لينك" رابط المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية "مشروعك" ليقوم النواب بالتسويق لها عن طريق صفحاتهم و مكاتبهم وإعلام أهالى الدوائر بها ، وكذلك الأحزاب السياسية .

انتقد "السجينى" انخفاض عدد المشروعات المخصصة لمحافظة القاهرة والتى لم تتخطى حتى الآن ألف مشروع، فى حين أن محافظة المنيا بها 18 ألف مشروع والبحيرة 16 ألف، قائلا: "مش معقول يكون تعداد القاهرة 12 مليون نسمة وتحصل على ألف مشروع فقط .