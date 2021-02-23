شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربى يختار النائب علاء عابد رئيسًا للجنة مكافحة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار البرلمان العربي، النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب المصرى ، والنائب الأول لرئيس البرلمان العربي، لتولى رئاسة لجنة مكافحة الإرهاب والخطاب المعتدل.

وأعلن "عابد " أن اللجنة ستقوم بالإعداد لزيارات خارجية للبرلمانات الأوروبية والكونجرس الأمريكي ، والاتحاد البرلماني الدولي ، للتنسيق والتعاون ، وتوضيح الدور الذي تقوم به كافه الدول العربية لمكافحة الإرهاب ،خاصة جمهورية مصر العربية ، مشيرا الى أن اللجنة ستعقد عدة اجتماعات بالاشتراك مع المؤسسات الدينية المختلفة على المستوى الدولى للتنسيق حول مفهوم الخطاب المعتدل وقبول الأخر.

جدير بالذكر أن لجنة مكافحة الإرهاب والخطاب المعتدل فى البرلمان العربى ، تضم 12 نائبا من مختلف الدول العربية .