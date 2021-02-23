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"محلية النواب" تطالب بترخيص التوك توك.. ونائب يقترح استبداله بسيارة كهربائية

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القاهرة - سامية سيد - انتقد النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قيام أجهزة المحليات بمطاردة اصحاب مركبات التوك توك، وتغريمهم غرامة تصل إلى 1500 جنيه، دون القيام بالترخيص لهم فى الأماكن والمناطق الشعبية والقرى والأماكن النائية.

 

ووجه الحسينى حديثه للمسئولين: "بتطاردوا صاحب التوك توك عشان غلبان وسايب العربيات المتكسرة".

 

فيما قال النائب زكى عباس، أنه لديه مشروع يقضى على استخدام التوك تماما، واستبداله بسيارة كهربائية، لافتا إلى أن لديه مشروع جاهز حول ذلك الشأن.

 

وعقب النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بمطالبته بعرض المقترح على اللجنة لمناقشته.

 

وأكد السجينى، أن مشكلة مركبات التوك توك تحتاج إلى ضبطها ومعالجتها لتحقيق الانضباط فى الشارع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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