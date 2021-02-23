شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب" تطالب بترخيص التوك توك.. ونائب يقترح استبداله بسيارة كهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قيام أجهزة المحليات بمطاردة اصحاب مركبات التوك توك، وتغريمهم غرامة تصل إلى 1500 جنيه، دون القيام بالترخيص لهم فى الأماكن والمناطق الشعبية والقرى والأماكن النائية.

ووجه الحسينى حديثه للمسئولين: "بتطاردوا صاحب التوك توك عشان غلبان وسايب العربيات المتكسرة".

فيما قال النائب زكى عباس، أنه لديه مشروع يقضى على استخدام التوك تماما، واستبداله بسيارة كهربائية، لافتا إلى أن لديه مشروع جاهز حول ذلك الشأن.

وعقب النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بمطالبته بعرض المقترح على اللجنة لمناقشته.

وأكد السجينى، أن مشكلة مركبات التوك توك تحتاج إلى ضبطها ومعالجتها لتحقيق الانضباط فى الشارع.