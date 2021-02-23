شكرا لقرائتكم خبر عن "مبادرة مشروعك" : 17.9 مليار جنيه لتمويل 162 ألف مشروع بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس ياسر عبد الوهاب، المشرف العام علي المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك)، أن إجمالي القروض التي منحت في إطار مبادرة "مشروعك"، 17.3 مليار جنيه، حتي 31 من شهر ديسمبر عام 2020، وبنهاية شهر يناير 2021، أصبحت 17.9 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لاستكمال مناقشة بيان وزير التنمية المحلية،الذي ألقاه أمام المجلس، وما اتخذه المجلس من قرار بإحالته إلى لجنة الإدارة المحلية، والمناقشات التي دارت حوله بالجلسة العامة، بشأن حزم التمويل والقروض المقدمة من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك) للمواطنين.

وأوضح عبد الوهاب ، أن هناك مرحلتين لمشروعك، المرحلة الأولي من 2015 حتي نهاية 2017، (33 شهرا)، وفيها تم تنفيذ نحو 81 ألف مشروع، بتمويل 4.5 مليار جنيه، والمرحلة الثانية من 2018 حتي نهاية ديسمبر 2020، (36 شهرا)، وفيها تم تنفيذ نحو 81 ألف مشروع، بإجمالي قروض تمويل بمبلغ 12.8 مليار جنيه في ، ليكون إجمالي القروض في نهاية ديسمبر الماضي 17.3 مليار، ومع نهاية يناير 2021 أصبحت 17.9 مليار، وتم تنفيذ إجمالي 162 ألف مشروع، وفرت961 ألف فرصة عمل مباشرة.

وأشار ياسر عبد الوهاب، إلي أن المبادرة بدأت في عام 2015، من وزارة التنمية المحلية وعدد من البنوك المصرية، والهدف من المبادرة كان توفير فرص عمل للشباب من خلال تمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، للحد من البطالة ومواجهة ومكافحة الهجرة غير الشرعية والتطرف، وتشجيع المشاركة المجتمعية.

وأوضح ، أن وزارة التنمية المحلية دورها التنفيذ وتلقي الطلبات، والبنوك تقدم التمويل من خلال قروض لتتفيذ المشروعات، وأن الوزارة وفرت 260 مقرا علي مستوي الجمهورية، مشيرا إلي الأنشطة المستهدفة تجارية وزراعية وصناعية وخدمية وغيرها، لافتا الى أن نسبة السيدات المستفيدات من المشروع بلغت 32%، ونسبة الرجال 28%، والنتائج في تنفيذ المشروعات تتجاوز 87%.

وذكر عبد الوهاب ، أن تقديم طلب الحصول على القرض المطلوب لوحدة المشروع فى المحافظة يتضمن فكرة المشروع، وتقديم دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع يتضمن القائم عليه وعدد العمالة والتكلفة المبدئي، ويتم مراجعة الأوراق فى كل وحدة وتحديد حجم القرض الذى سيتم منحه للشاب.