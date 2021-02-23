شكرا لقرائتكم خبر عن نائب عن التنسيقية: "المواطن لا يشعر بوجود تفتيش على المحليات.. وهناك قصور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين سر لجنة الإدارة المحلية، بتفعيل دور قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية، والقيام بدوره الرقابى على الوحدات المحلية، لمكافحة الفساد والقضاء عليه.

وقال النائب عمرو درويش، خلال تعقيبه على كلمة المهندس هيثم الدسوقى، رئيس قطاع التفتيش بوزارة التنمية المحلية: "نؤكد على أهمية دور قطاع التفتيش، ونحن حاليا نرى نهضة حضارية على مستوى الجمهورية، والتنمية المحلية والمحليات لو فيها قطاع تفتيش ومتابعة وتقييم أداء، كان المواطن هيشعر بذلك، لكن نحن أمام قصور، ولابد من تفعيل دور قطاع التفتيش، لأن حجم الفساد الكبير المنتشر فى المحليات، لازم منعه والتصدى له".

وتابع عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موجها حديثه لرئيس قطاع التفتيش: "لازم تكون قضيتكم، وانتم فى موقع المسئولية لضبط المنظومة إلى أن يتم إجراء انتخابات المجالس المحلية وتكون هناك رقابة شعبية حقيقية على المحليات".

وتحدث درويش، عن أكوام القمامة على الطرق وضرورة حل هذه المشكلة، وكذلك عن مشكلة رد الشئ لأصله فى الطرق بعد الحفر، وانتقد ترك الطرق بعد الحفر وعدم ردها لأصله، قائلا: "عشرات السنوات تمر دون رد الشئ لأصله، حتى أن المواطن أصبح فى ألفة مع هذا المظهر غير الآدمي".

وأشار إلى ضرورة زيادة عدد العاملين فى قطاع التفتيش، والاهتمام بالتدريب والتأهيل للعاملين بالقطاع، مؤكدا أهمية تفعيل دور القطاع والتعامل معه بأنه مسئولية وطنية.

وأكد النائب عمرو درويش، على لابد من نزول قطاع التفتيش فى مجلس مدينة كفر شكر، بمحافظة القليوبية، لأن هناك مخالفات وفساد، وأن رئيس مجلس مدينة كفر شكر يعتقد أنه فوق المحاسبة.