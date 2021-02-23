شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الشئون العربية بالنواب تناقش ملفى " إعادة الإعمار " واستغلال المواد الخام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب يسرى المغازى، اجتماعين الأسبوع المقبل، الأول لمناقشة خطة وزارة الإسكان في المشاركة في ملف الإعمار في الدول العربية التي تعرضت للدمار جراء الصراعات الداخلية وكذا جهود وزارة الخارجية في ملف الإعمار.

والاجتماع الثانى يوم الإثنين الموافق 1 مارس المقبل ، تناقش اللجنة خلاله خطة وزارة التجارة والصناعة من الاستفادة من الخامات الأولية في مصر والدول العربية وتعظيم الاستفادة من قيمتها المضافة، إلى جانب ما يستجد من أعمال.

وكانت اللجنة ناقشت مؤخرا أوضاع العمالة المصرية فى الداخل والخارج والتوظيف ودور مكاتب العمالة والعاملين بالخارج، بحضور وزير القوى العاملة، الذى أكد خلال الاجتماع أن هناك وظائف ستندثر وتلغى خلال السنوات المقبلة وستظهر وظائف اخرى جديدة تحل محلها ولذلك سيكون هناك تدريب على هذه الوظائف ولكن هناك وظائف لا يمكن الاستغناء عنها خاصة فى القرى، وأن النسب التى تعلنها الدولة عن البطالة حقيقية وأن نسبة البطالة كانت فى عام 2014 أكثر13% ووصلت الآن لـ7% وهى نسبة كبيرة مما يؤكد أننا نسير فى الطريق الصحيح.