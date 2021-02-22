كأس إفريقيا لأقل من 20 سنة.. المنتخب الوطني يتغلب على تانزانيا ويبلغ ربع النهاية

جدة - عبدالحي حسين - تأهل قبل لحظات المنتخب الوطني المغربي، للدور الموالي لكأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة، متصدرا مجموعته بعد تغلبه على المنتخب التنزاني بثلاثية نظيفة.

وأنهى المنتخب الوطني الشوط الأول متقدما بثلاثية نظيفة، حيث كان أبناء زكرياء عبوب مسيطرين على مجريات الجولة الأولى.

وافتتح المهدي مبارك أهداف الأمسية الكروية من ضربة الجزاء منذ الدقيقة الرابعة، ليتكفل محمد أمين السهل بإضافة الهدف الثاني عند الدقيقة الثامنة، بينما سجل مولوع الهدف الثالث والأخير.

الجولة الثانية لم تعرف أي جديد، سوى سيطرة المنتخب الوطني على أطوارها، مع تضييع بعض الفرص السانحة للتسجيل، فيما المنتخب التنزاني ظهر مستسلما، بعدما استقبلت شباكه ثلاثة أهداف.

وضمن المنتخب الوطني تصدر المجموعة بسبع نقاط بعد خسارة غانا بهدفين لهدف أمام منتخب غامبيا، ليواجه في دور ربع النهاية، المنتخب التونسي.