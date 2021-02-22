استكمال التحقيق مع الصحافي استيتو في قضية عمر الراضي

جدة - عبدالحي حسين - من المرتقب، أن يتم الاستماع، يوم غد الثلاثاء، بمحكمة الإستئناف، في مدينة الدار البيضاء، إلى الصحافي عماد استيتو، في جلسة المواجهة بينه وبين المشتكية، وذلك في نفس القضية التي يتابع فيها الصحافي عمر الراضي، المتهم في قضية “هتك عرض بالعنف والاغتصاب”.

وسوف يتم الإستماع، يوم غد الثلاثاء للصحافي عماد استيتو، من طرف قاضي التحقيق، بطلب من هذا الأخير لمواجهة المشتكية، بعد قرار قاضي التحقيق، قبل أسابيع استكمال التحقيق مع الصحافي عماد استيتو في حالة سراح.

هذا، ولايزال الصحافي عمر الراضي، معتقلا احتياطيا، بالسجن المحلي “عين السبع” في الدار البيضاء على خلفية قضيتين، “الاغتصاب” و”التخابر” ، لأزيد من 200 يوما، إذ وصف عدد من الحقوقيين اعتقال عمر الراضي ب”التعسفي”.

وسبق أن حكم على الراضي بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة “المسّ بالقضاء” على خلفية تدوينة على تويتر، في محاكمة أثارت انتقادات واسعة.