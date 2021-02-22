بن مبارك والحجرف يناقشان اخر التطورات على الساحة اليمنية

محمد الفلاح - الإثنين 22 فبراير 2021

تلقى الدكتور احمد عوض بن مبارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين اتصالاً هاتفياً من معالي الدكتور نايف الحجرف الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.



جرى خلال الاتصال نقاش المستجدات والتطورات السياسية على الساحة اليمنية في ظل الاهتمام الدولي بالشأن اليمني والذي تقابله المليشيات الحوثية بالتصعيد العسكري غير مسبوق على محافظتي مأرب والجوف وهجماتها المستمرة بالصواريخ الباليستية والطيران المسير على الاعيان المدنية ومعسكرات اللاجئين والذي يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي والمواثيق الاممية.

كما تطرق الى اوجه التنسيق السياسي والشراكة مع مجلس التعاون الخليجي لاسيما في دعمها التنموي لليمن.

وجدد، الأمين العام دعم المجلس ومساندته لليمن والشعب اليمني، في ظل الشرعية الدستورية ووفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.. مؤكدا، الموقف الثابت لمجلس التعاون في دعم وحدة وامن واستقرار اليمن.