دولة الإمارات وشمال مقدونيا.. اتفاق ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون

محمد الفلاح - الإثنين 22 فبراير 2021

التقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، بويار عثماني، وزير خارجية جمهورية شمال مقدونيا.



وجرى خلال اللقاء الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية شمال مقدونيا، والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك وبحثا جهود البلدين في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، وأهمية تعزيز التعاون الدولي من أجل ضمان وصول لقاح ضد المرض إلى الدول كافة، وفق لوكالة الأنباء الإماراتية" وام"

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وبويار عثماني أهمية تعزيز العمل المشترك في إطار المنظمات الدولية.

ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة بويار عثماني، مؤكدا حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون المشترك مع جمهورية شمال مقدونيا في العديد من المجالات.

من جانبه، أعرب بويار عثماني عن تطلع بلاده لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك مع دولة الإمارات في المجالات كافة، مشيدا بالدعم الذي قدمته دولة الإمارات لجمهورية شمال مقدونيا لمساعدتها على تجاوز تداعيات جائحة "كوفيد - 19".

وعقب اللقاء الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي وبويار عثماني، مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية واتفاقية بشأن حماية وتشجيع الاستثمار بين البلدين.