شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تتعهد بإصلاح علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، التزام الولايات المتحدة بإصلاح وتنشيط العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، مشدداً على أهمية التعاون مع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لمواجهة التحديات العالمية.

وناقش بلينكن خلال مشاركته اليوم في مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، بحضور الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل وممثلين عن الدول الأعضاء، الاستجابة المشتركة للقضايا العالمية الملحة، بما في ذلك جائحة كوفيد-19 وملف إيران والصين وتغير المناخ.