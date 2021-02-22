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النواب الأمريكي يقر مساعدات لمتضرري كورونا بـ 1.9 تريليون دولار

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شكرا لقرائتكم خبر عن النواب الأمريكي يقر مساعدات لمتضرري بـ 1.9 تريليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافقت لجنة الميزانية بمجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون بقيمة 1.9 تريليون دولار لمساعدات كوفيد-19.

اقتربت الولايات المتحدة اليوم الاثنين من الحاجز الصادم المتمثل في وفاة نصف مليون شخص بكوفيد-19 بعد مرور أكثر قليلا من عام على اليوم الذي توفي فيه أول ضحية معروف بالمرض في مقاطعة سانتا كلارا في ولاية كاليفورنيا.

وسجلت البلاد أكثر من 28 مليون حالة إصابة بكوفيد-19 و499510 حالات وفاة بالمرض حتى صباح اليوم الاثنين طبقا لإحصاء لرويترز استند إلى بيانات الصحة العامة، وذلك رغم أن عدد الوفيات اليومي وعدد من يتلقون العلاج في المستشفيات انخفض إلى أدنى مستوى منذ ما قبل عيد الشكر وعيد الميلاد.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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