البعثة الأممية تجدد دعمها لاستكمال خارطة الطريق بليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جددت البعثة الأممية إلى ليبيا، الإثنين، دعم الأمم المتحدة لجهود الشعب الليبي لإعادة توحيد سلطاته ومؤسساته لاستكمال خارطة الطريق بالبلاد

وقالت البعثة الأممية إن المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش أجرى خلال الفترة من 14 إلى 22 شباط/ فبراير مباحثات في ليبيا مع مجموعة واسعة من الأطراف تمثل مختلف ألوان الاطياف الليبية.

وتابعت في بيان، الإثنين،أن اللقاءات شملت قيادة المؤسسات الأمنية وأعضاء المجلس الرئاسي ومجلس النواب وما يسمى بـ"المجلس الأعلى" والهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور والجيش الليبي، وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) من الطرفين والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمؤسسة الوطنية للنفط.

وأضاف البيان أن اللقاءات ناقشت تنفيذ خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي والخطوات التالية ذات الأولوية، والحاجة الملحة لعقد جلسة لمجلس النواب للنظر في منح الثقة للحكومة التي سيقترحها رئيس الوزراء المكلف وعملية الانتقال السلس للسلطة، وضرورة ضمان التقدم المطرد نحو التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار.



الاستعداد للانتخابات

ولفت البيان إلى أهمية تعزيز الاستعدادات لإجراء الانتخابات الوطنية المقبلة في كانون الأول/ ديسمبر 2021، والتزام القيادة في ليبيا بتلبية الاحتياجات الأساسية الاجتماعية والاقتصادية للسكان، بما في ذلك التصدي لجائحة كورونا (كوفيد 19) فضلاً عن تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.

ورحب المبعوث الخاص بالتقدم الذي أحرزته الأطراف الليبية المعنية حتى الآن في مختلف المجالات، مشدداً على أهمية احترام جميع المؤسسات المعنية لخارطة الطريق ومواصلة العمل على تنفيذها بشكل كامل.

ودعا كوبيش جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزامات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) وتوفير الدعم اللازم لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك خروج القوات الأجنبية والمرتزقة.



وشدّد المبعوث الخاص، يان كوبيش، على الدور الحاسم والشرعي لملتقى الحوار السياسي الليبي من أجل وحدة وسيادة ليبيا، بما في ذلك تحقيق إرادة الشعب في انتخابات ديمقراطية، وسلطة تنفيذية موحدة.

وجدد المبعوث الخاص تأكيده على التزام بعثة الأمم المتحدة بدعم جهود الشعب الليبي لإعادة توحيد ليبيا وسلطاتها ومؤسساتها واستعادة سيادتها الكاملة بما يضمن استدامة الأمن والاستقرار بهذا البلد.