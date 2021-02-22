وفدان من الإمارات وقطر يبحثان نتائج قمة العلا بالكويت

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ووفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام)، فقد ناقش الجانبان الآليات والإجراءات المشتركة لتنفيذ (بيان العلا)، الصادر عن القمة، وأكدا على أهمية المحافظة على اللحمة الخليجية وتطوير العمل الخليجي المشترك بما يحقق مصلحة دول مجلس التعاون ومواطنيها، وتحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة.وثمن الجانبان جهود السعودية في استضافة القمة الخليجية الأخيرة، كما قدم الجانبان الشكر لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح على المساعي الثمينة التي بذلتها دولة الكويت في رأب الصدع.
وتوصلت قمة العلا في يناير الماضي إلى اتفاق على إنهاء الأزمة، مع التأكيد على وحدة الصف وإعلاء المصلحة المشتركة والمصالح العليا والعمل على تدشين مرحلة جديدة من العلاقات.
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