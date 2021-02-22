مركز الملك سلمان يتدخل لإنقاذ 200 أسرة نازحة بمأرب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، مساعدات إيوائية وغذائية على 200 أسرة بمخيم «جو النسيم» للنازحين بمدينة مأرب، بعد نزوحهم أخيرا من مخيمات مديرية صرواح، عقب استهدافها بالقذائف والصواريخ من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية خلال الأيام الماضية. وأكد وكيل محافظة مأرب عبدربه مفتاح، أن ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تتعمد استهداف القرى ومخيمات النزوح بصواريخها وقذائفها، من أجل إجبار ساكنيها على النزوح للنجاة بأنفسهم، وإيجاد مآس إنسانية للمتاجرة بها محليا ودوليا، إلى جانب نهب ممتلكات النازحين التي يخلفونها عند النزوح. وواصل المركز تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديرية الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة اليمنية. وواصل المركز تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديرية الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة اليمنية.

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