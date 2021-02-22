مقتل 7 إرهابيين في ضربات جوية بكركوك

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وقالت «إن طيران التحالف الدولي وبأمر من قيادة العمليات المشتركة، ووفقا لمعلومات استخبارية دقيقة من جهاز المخابرات الوطني العراقي، نفذت 8 ضربات جوية في وادي الشاي ضمن قاطع المقر المتقدم».وأضافت «إن قوة مشتركة من اللواء 45 بالفرقة الثامنة بالجيش العراقي ومكتب جهاز المخابرات الوطني العراقي في كركوك، خرجت لمعرفة نتائج الضربات،إذ وجدت سبعة قتلى من عصابات داعش الإرهابية، وسيتم التدقيق في هوياتهم ومناصبهم»، مبينا «إنه تم العثور على حزامين ناسفين ومخازن للأسلحة والأعتدة الخفيفة».
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