مقتل السفير الإيطالي في الكونغو

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وقال كارلي نزانزو كاسيفيتا حاكم إقليم كيفو الشمالي، «إن السفير لوكا أتاناسيو لقي حتفه متأثرا بجروح أصيب بها في كمين استهدف القافلة في منطقة حديقة فيرونجا الوطنية بالقرب من مدينة جوما بالإقليم».وأضاف «إن سائق السفير وحارسه الشخصي قتلا أيضا في الهجوم، وأشار إلى أن حراس الحديقة، الذين كانوا يقومون بدورية، تصدوا للمهاجمين المجهولين».
وأكدت الخارجية الإيطالية مقتل السفير وضابط أمن.
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