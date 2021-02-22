شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الدولي يرحب بتوحيد سعر الجنيه السوداني ويحدد 9 فوائد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم: عماد حسن

رحب البنك الدولي، بقرار الحكومة السودانية توحيد سعر صرف العملة الوطنية، فيما أعلنت قوى الحرية والتغيير، دعم الحكومة للقيام بواجباتها وتنفيذ التزاماتها،فيما جدد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك التزام الحكومة بتنفيذ بنود سلام جوبا.

وقال رئيس البنك ديفيد مالباس،أمس الاثنين إن الخطوة تسهم في تسوية متأخرات قروض البنك على السودان.

وأضاف:«هذه خطوات رئيسية نحو إطلاق مبادرة تخفيض ديون البلدان المثقلة بالديون (الهيبك)»،وتصل ديون السودان إلى نحو 60 مليار دولار،وأشار إلى أن القرار«يمكن السودان من توفير موارد ميسرة ومشاركة أكبر للمؤسسات المالية الدولية تجاه السودان».

زيادة تدفقات التحويلات المالية

وأكد أن توحيد سعر صرف الجنيه حدد 9 فوائد للشعب السوداني، منها زيادة تدفقات التحويلات المالية والمساعدات والاستثمار وتقليل التهريب.

وكشف مالباس عن عمل مجموعة البنك الدولي على تقديم برامج دعم كبيرة لفائدة الشعب السوداني. وكانت الحكومة أعلنت أمس الأول الأحد عن توحيد سعر صرف الجنيه في البنوك مع السوق الموازي، لينخفض إلى 320 جنيه، بدلاً من السعر الرسمي 55 جنيه للدولار الواحد.

الاستفادة من الانفتاح الخارجي

إلى ذلك،جدد عبد الله حمدوك رئيس الوزراء التزام الحكومة بتنفيذ اتفاق سلام جوبا والعمل على توسيع قاعدة المنضوين تحت مظلته بضم فصيلي عبد الواحد محمد نور وعبد العزيز الحلو.

وشدد في كلمته عقب تفقده وحدات وزارة الداخلية ومخاطبته قادة الوحدات الشرطية بدار الشرطة،أمس،على ضرورة أن تضطلع أجهزة الشرطة بدورها في حماية المدنيين خاصة في دارفور، وذلك لملأ الفراغ الأمني الذي قد ينتج بعد رحيل«اليوناميد».

وكشف حمدوك عن قرب الانتهاء من إعداد قانون الأمن وإلحاقه بالداخلية ليصبح رافداً تابعاً لها وليحمي التنوع الإثني والعرقي.

وقال إن المرحلة الانتقالية تمضي إلى الأمام رغم الصعوبات التي تعترضها.

ودعا، إلى الاستفادة من الانفتاح الذي تشهده البلاد حالياً في تأهيل وتدريب الكوادر الشرطية.وكان حمدوك قد عين الأحد، الفريق خالد مهدي مديراً عاماً لقوات الشرطة كما عين نائباً له.

قوى التغيير تدعم الانتقالية

في جانب آخر، أعلن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير عن دعم الحكومة للقيام بواجباتها وتنفيذ التزاماتها ومراعاة جوانب الشراكة الانتقالية، والحفاظ على الأجواء الإيجابية التي رافقت تشكيل الحكومة.

وشدد المجلس في اجتماع مع وزراء الحكومة الجديدة،على ضرورة وضع الوزارة الجديدة معاش وأمن المواطن في سلم الأولويات.وأقر الاجتماع استعجال تشكيل المجالس الاستشارية لكل الوزارات، وعقد اجتماع دوري مع الوزراء لمجابهة تحديات الحكومة الانتقالية.