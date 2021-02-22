شكرا لقرائتكم خبر عن «الرئاسي الليبي» الجديد يتعهد بدعم المؤسسات وتمكين الشباب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعهد رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي بدعم توحيد المؤسسات الرسمية وغير الرسمية بليبيا، وتمكين شريحة الشباب من تقلد المناصب، فيما كشفت مصادر ليبية عن اجتماع أمني طارئ عقده عدد من قادة ميليشيات الزنتان ومصراتة في طرابلس، بعد ساعات من التوتر الأمني، عقب ما قالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، إنه محاولة اغتيال تعرض لها الوزير فتحي باشاغا.

توحيد المؤسسات

والتقى المنفي، أمس الاثنين، مع الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الليبي مرعي الدرسي، والوفد المرافق له. وقال مسؤول المكتب الإعلامي التابع للمجلس الرئاسي، في بيان، إن المنفي أشاد بجهود المتطوعين في جمعية الهلال الأحمر، ومواجهتهم جميع التحديات التي مرت بها البلاد.

وأكد المنفي أن أولويات المجلس والحكومة «توحيد المؤسسات الرسمية وغير الرسمية بالدولة، وتقديم الدعم الكامل لها».

كما تعهد ب«تمكين شريحة الشباب من تقلد المناصب سواء السياسية أو التنفيذية أو الإدارية في المرحلة القادمة؛ كونها من أهم شرائح المجتمع».

مستجدات أمنية

وبينما عقد المجلس الرئاسي اجتماعه الثاني، برئاسة المنفي؛ لمناقشة آخر المستجدات على الساحة الليبية، كشفت مصادر ليبية عن اجتماع أمني طارئ عقده عدد من قادة ميليشيات الزنتان ومصراتة في طرابلس، بعد ساعات من التوتر الأمني، عقب ما قالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، إنه محاولة اغتيال تعرض لها الوزير فتحي باشاغا. وقالت وسائل إعلام ليبية: إن الاجتماع ناقش سبل التعامل مع عدد من الميليشيات المسلحة التابعة لمدينة الزاوية، والتي دخلت إلى ميدان الشهداء بطرابلس.

يأتي ذلك فيما كشفت مصادر ليبية، أن أرتالاً عسكرية توجهت من مصراتة غربي ليبيا باتجاه طرابلس، في محاولة لطرد ميليشيات الزاوية التابعة لرئيس حكومة الوفاق المنتهية ولايته فايز السراج، والتي احتلت منطقة الساحة.

باشاغا: محاولة اغتيالي مخطط لها

وأشارت مصادر مطلعة إلى حدوث اشتباكات بين ميليشيات الزاوية وميليشيات 28 التابعة لفتحي باشاغا بميدان الشهداء بطرابلس، وسرقة عدد من السيارات المسلحة.

وكان باشاغا قد قال: إن الهجوم على موكبه ليس صدفة؛ بل محاولة اغتيال تم التخطيط لها.

وقالت عائلة عضو «جهاز دعم الاستقرار» الذي قُتل في الهجوم، إنه «لم تكن هناك محاولة اغتيال»، مطالبةً باشاغا بالاعتذار.

ونفى الجهاز في بيان أصدره، أمس الأول الأحد، محاولة اغتيال باشاغا. وقال في بيان: إن موظفيه تعرضوا لحادث إطلاق نار بالطريق الساحلي في «جنزور» أثناء عودتهم من أعمالهم التي تم تكليفهم بها.

وأضاف الجهاز: إنه تصادف مرور سيارة تابعة للجهاز مع مرور موكب تابع لوزير الداخلية، وفوراً تمت الرماية من حراسة الوزير على السيارة المصفحة التابعة للجهاز «دون وجه حق»، ما أدى إلى مقتل أحد منتسبي الجهاز من مدينة الزاوية، وأصيب أحد رفاقه.

وتابع الجهاز: «إن ما حدث هو سوء تنسيق وسوء تصرف من حراسة وزير الداخلية»، نافياً أي محاولة لاغتيال الوزير. وتعهّد بملاحقة المتورطين في إطلاق النار على موظفيه بالقانون ووفقاً للتشريعات النافذة المنظمة لعمل المؤسسات في الدولة.

إيطاليا وفرنسا تؤكدان تعزيز التنسيق

وأعربت إيطاليا وفرنسا على لسان وزيري خارجيتيهما لويجي دي مايو وجان إيف لودريان، تعزيز التنسيق بشأن ليبيا.

وقال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في تغريدة له بموقع «تويتر» أمس، إنه «قبيل بدء اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في بروكسل، التقيت الصديق والزميل الفرنسي جان إيف لودريان» مضيفاً: «تم في هذا السياق، إعادة تأكيد الالتزام المشترك من جانب إيطاليا وفرنسا بتعزيز التنسيق بشأن ليبيا، ومنطقة المتوسط ومكافحة جائحة كوفيد 19». (وكالات)