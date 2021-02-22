شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يشيد بـ«مسبار الأمل» ويطلق مرصد حقوق الإنسان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”، و«وام»

أكد عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، أن نجاح «مسبار الأمل»، الذي أطلقته دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤخراً، يعد فخراً لكل العرب.

وجدد العسومي، في الكلمة، التي افتتح بها أمس الاثنين، أعمال الجلسة الثالثة للبرلمان العربي، بحضور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، ورينولد لوباتكا، رئيس الفريق الاستشاري رفيع المستوى المعني بمكافحة الإرهاب بالاتحاد البرلماني الدولي، مواقف البرلمان من مختلف الأزمات والتطورات في المنطقة العربية، مثمناً مخرجات قمة العلا، وما تضمنته من مواقف وقرارات ترقى إلى مستوى التحديات، التي تمر بها المنطقة العربية، مشيداً بالجهود المخلصة التي بذلتها السعودية؛ لإنجاح هذه القمة.

وشارك وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في أعمال الجلسة.

وضم وفد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، أعضاء البرلمان العربي: محمد أحمد اليماحي نائب رئيس البرلمان العربي، عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وأحمد بوشهاب السويدي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وشذى سعيد النقبي نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان.

ترحيب بحكومة الكفاءات في اليمن

وأعلن العسومي عن ترحيب ودعم البرلمان لحكومة الكفاءات السياسية الجديدة، التي تشكَّلت في اليمن، مطالباً المجتمع الدولي، باتخاذ موقف حازم؛ لوقف الجرائم الإرهابية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي الانقلابية.

ورحب بتحديد مواعيد لإجراء الانتخابات الفلسطينية، التشريعية والرئاسية، كخطوة مهمة نحو توحيد كلمة الأشقاء الفلسطينيين، مثمناً عالياً مخرجات حوار الفصائل الفلسطينية الذي استضافته القاهرة مؤخراً.

إشادة بانتخابات السلطة التنفيذية الليبية

كما رحب بنتائج انتخابات السلطة التنفيذية الليبية، وتشكيل الحكومة السودانية الجديدة، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وبتحديد موعد الانتخابات المبكرة في العراق، فضلاً عن دعم البرلمان العربي لتشكيل حكومة جديدة في لبنان، تُلبي تطلعات الشعب اللبناني الشقيق في تحقيق التنمية والاستقرار.وأعلن العسومي، خلال الجلسة، إطلاق المرصد العربي لحقوق الإنسان، كآلية عربية لرصد وتوثيق أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية، مشدداً على رفضه التام لما تضمنته البيانات والتقارير المُسيَّسة والمغلوطة، التي صدرت مؤخراً من بعض الجهات والمنظمات، بشأن حالة حقوق الإنسان في البحرين، ومصر، والجزائر، مؤكداً في الوقت ذاته أنه ليس ضد تقييم منظومة حقوق الإنسان في الدول العربية، ولكنه ضد النهج المشبوه الذي يعتمد على تسييس هذا الملف وتوظيفه كأداة سياسية للضغط والابتزاز.

بحث التنسيق العسكري

إلى ذلك، أكد محمد أحمد اليماحي أن جلسة الأمس؛بحثت تعزيز التنسيق الأمني والعسكري بين الدول العربية.

اعتماد تقرير الحالة الاقتصادية

بدوره، قال أحمد بوشهاب السويدي: إن الجلسة اعتمدت تقرير الحالة الاقتصادية في العالم العربي لعام 2020.

مواجهة تداعيات كورونا

من جانبها، قالت ناعمة عبدالله الشرهان: إن لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب استعرضت المحاور الخاصة بالتقرير الذي تعكف على إعداده حول جهود الدول العربية في التعامل مع جائحة كورونا ومواجهة تداعياتها توحيد التشريعات

بدورها، قالت شذى سعيد النقبي: إن اللجنة التشريعية والقانونية استعرضت آلية عمل البرلمان العربي لتوحيد التشريعات العربية.